Inter, Parigi chiama Skriniar: richiesta sui 60-70 mln. Sacrificio? Più facile in difesa

Il club francese ha contattato il club nerazzurro per lo slovacco e la trattativa sembra destinata a decollare in tempi rapidi

Eva A. Provenzano

In casa Inter una cessione dolorosa sarà in pratica inevitabile. E dicesi cessione dolorose quelle che fanno male al cuore dei tifosi, per inciso. Perché i nomi che si accostano ad un possibile addio sono quelli di Lautaro, Bastoni, ora anche Skriniar. Tre ragazzi che con i colori nerazzurri hanno vinto in questi anni e hanno sempre detto di voler rimanere. L'ultimo in ordine di tempo proprio Alessandroche ha ribadito di non aver avuto comunicazioni in merito e di sapere solo che ad un certo punto tornerà alla Pinetina per ricominciare ad allenarsi con la sua squadra del cuore. Lo ha sempre ammesso, professionista ma anche interista. Ieri quando ha letto su una pagina le parole del suo agente ("Resta all'Inter", ha dichiarato Tinti), il difensore ha mostrato entusiasmo in pubblico postando due cuoricini nerazzurri. Lo hanno capito tutti, se dovrà andare non sarà una sua scelta.

Le sirene di Parigi

Del resto è anche quello che dice Skriniar, le ultime dichiarazioni suonavano come un non mi muovo dall'Inter. Perché al club nerazzurro vorrebbe mettere radici, ereditare chissà la fascia di capitano che i tifosi interisti gli hanno già assegnato da tempo, idealmente. Ma da Parigi arrivano le sirene su un interessamento del PSG. E, come spiega il Corriere dello Sport, la società quelle sirene non può non ascoltarle. In un blitz a Milano si sarebbe fatto vivo Campos, il dirigente che ha preso il posto di Leonardo al club francese.

Un primo approccio per sondare il terreno su un'eventuale cessione del polacco ma "la trattativa sembra destinata a prendere corpo anche rapidamente. Tanto che, sempre da ambienti parigini, viene indicato proprio Skriniar come obiettivo numero uno del Psg per la difesa. Evidentemente, l’Inter non può permettersi di fare muro. Al contrario, davanti alla necessità di ottenere dal mercato un attivo di 80 milioni di euro, il sacrificio di una pedina pregiata è considerato inevitabile. Certo occorre un’offerta adeguata e, da questo punto di vista, le risorse a disposizione del Psg sembrano quelle ideali per raggiungere la quota 60-70 milioni, come desiderato dal club nerazzurro", si legge sul quotidiano sportivo.

Ma Skriniar, che ha un contratto in scadenza nel 2023, vorrebbe restare a Milano. Che farà di fronte al corteggiamento del PSG? Parlava di rinnovo con l'Inter, della voglia di rimanere. Ma il club parigino potrebbe garantirgli sicuramente un altro tipo di stipendio.

Come nel caso di Bastoni, anche le offerte per Skriniar verrebbero valutate nel caso arrivassero: "La difesa, considerato che Bremer è stato bloccato e prenotato da tempo, è il reparto in cui il sacrificio peserebbe meno". Sulla carta, almeno. Perché il cuore, quello è un'altra cosa.

(Fonte: Corriere dello Sport)