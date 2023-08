Dt Bologna: “Arnautovic-Inter? Non è sul mercato, per noi è imprescindibile”

"Arnautovic? Devo ripetere quanto detto l'anno scorso da Marco Di Vaio quando si parlava di lui al Manchester United. E' incedibile e resterà qui. Non ha prezzo? Per noi èimportantissimo, speriamo sia meno bersagliato dagli infortuni, pensiamo e speriamo che faccia un grande campionato per essere ancora più competitivi. Non è sul mercato, ripeto", le parole di Sartori a Mediaset.