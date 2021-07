Inter, conferme sull’accordo Joao Mario-Benfica. Clausola anti-rivali? La verità

Secondo quanto appurato dalla nostra redazione, il portoghese ha raggiunto un accordo con il Benfica per un quinquennale

Joao Mario-Benfica , piovono conferme. Trovano infatti riscontro le indiscrezioni riportate da Sky Sport e dai quotidiani portoghesi nella giornata odierna in merito ad un accordo già raggiunto tra il centrocampista dell'Inter e il club lusitano. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FcInter1908, infatti, le parti hanno già un pre-accordo per un contratto quinquennale.

In merito alla tanto decantata clausola anti-rivali, il Benfica ha il parere di tre avvocati portoghesi e di uno italiano e questi confermano che il diritto di preferenza dello Sporting non rappresenta un accordo che impedisce l'approdo del giocatore in un club avversario, ma solo “un diritto di preferenza”. Lo Sporting avrebbe infatti 48 ore per rispondere nel caso in cui voglia l’offerta o meno. La volontà di Joao Mario è quella di accasarsi al Benfica, dove troverebbe Jorge Jesus, tecnico che lo vuole con grande insistenza.