Inter, Goldman Sachs non farà come Elliott per il Milan. Suning, aiuto da LionRock?

Ancora tutto da definire il futuro societario del club nerazzurro: l'addio della famiglia Zhang appare inevitabile

In casa Inter continua a tener banco la questione societaria: Suning ha rispettato le scadenze relative al 31 marzo (saldo mensilità di gennaio e pagamento della prima rata per l'acquisto di Hakimi), ma il futuro del club nerazzurro rimane ancora tutto da scrivere. Decisiva sarà il destino del 31% delle quote attualmente in mano a LionRock, che potrebbero finire nelle mani della famiglia Zhang in attesa di un nuovo passaggio di proprietà. Nonostante le difficoltà economiche la volontà di Steven Zhang, come ricorda Tuttosport, è quella di rimanere al timone dell'Inter: "Steven Zhang ha risposto con i colori dell'Inter al messaggio di un tifoso che chiedeva al presidente di restare. Sulla voglia di rimanere di Zhang junior - sempre molto attivo sulla Rete, ma lontano dall'Italia dallo scorso ottobre - non ci sono dubbi. Il problema è come, di fronte alle attuali difficoltà economiche. [...] Suning ripete di non voler lasciare l'Inter. Ma le cifre del debito, legato al club nerazzurro, sono schizzate oltre 600 milioni".