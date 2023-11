Inter, proseguono i contatti per Djalò. E c’è una novità per il futuro di Darmian

Continua serrato il pressing dell'Inter su Tiago Djalò, difensore portoghese classe 2000 che in estate andrà in scadenza col Lille. Il club nerazzurro lo ha prenotato e lavora sotto traccia per chiudere il prima possibile l'accordo. Riporta infatti SOS Fanta: "I contatti continuano, non c’è alcuna intenzione da parte del difensore di rinnovare con il Lille… e l’Inter lavora in silenzio, a fari spenti per avvicinarsi ad un accordo in vista del 2024 così da prendere Djaló a parametro zero. Non manca la concorrenza anche italiana, la Juve lo ha seguito più volte ma l’Inter è fiduciosa, ci lavora concretamente".