GdS – Inter, mercato limitato? Il diktat di Conte. “Tre intoccabili, un big può partire”

Matteo Pifferi

In attesa del vertice tra Conte e Zhang, i segnali che trapelano sono incoraggianti e di continuità per un futuro ancora insieme. "Toglietegli tutto, ma non i tre tenori. Più o meno è questo il punto centrale della questione legata al futuro di Antonio Conte all’Inter. Il tecnico ha capito che il momento è delicato, che tutti saranno richiamati a un senso di responsabilità per non far saltare il banco. E allora bisogna venirsi incontro, senza però snaturare quella che deve essere la base del progetto Inter: puntare alla vittoria", spiega infatti La Gazzetta dello Sport. Conte vorrebbe mantenere l'ossatura della squadra che ha vinto lo scudetto per puntare di diritto a vincere anche il 20°.

Mercato limitato

Le linee guida imposte da Suning, tuttavia, inducono a pensare che non sarà possibile mantenere l'assetto attuale della squadra. "Abbassamento del monte ingaggi e riduzione dell’età media della squadra. Tradotto: budget per il mercato limitato – ai limiti dell’autofinanziamento, come successo nelle ultime due sessioni – e niente caccia ai top player. Antonio sa bene che non potrà fare grandi richieste, ma su un punto non accetterà deroghe: giù le mani da Barella, Lukaku e Lautaro, gli unici insostituibile se si vuole mantenere la squadra competitiva anche nella prossima stagione. La sua sarà una richiesta imprescindibile per andare avanti insieme", conferma La Rosea.

Da blindare

L'idea di Conte di non cedere la LuLa e Barella è condivisa anche dal club, anche se, dei tre giocatori, Lautaro appare il più difficile da trattenere, considerando la grande plusvalenza che una sua cessione genererebbe. Tuttavia l'Inter e Conte non vogliono privarsi del Toro, né tantomeno lo stesso giocatore che più volte ha ribadito la volontà di restare a Milano. Il rinnovo, tra l'altro, è vicino e sarà ufficializzato dopo che sarà risolta la pratica con Oaktree.

Cedibile

Secondo La Gazzetta dello Sport, uno dei giocatori cedibili è Alessandro Bastoni: "Più semplice, eventualmente, trovare il modo di sostituire Bastoni, altro giocatore fondamentale nel sistema contiano ma con un nuovo accordo da 4 milioni a stagione ancora congelato. Sarebbe una separazione dolorosa, certo, ma mai come l’addio di uno degli intoccabili. Quelli che per Conte andrebbero in guerra, quelli su cui il tecnico è pronto a vincolare il suo futuro", la chiosa della Rosea.