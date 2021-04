Inter, Conte show: aspetta, aspetta e poi piazza la bordata in conferenza stampa

Le critiche arrivate all'Inter, per una squadra che ha prodotto 11 vittorie su 11 nel girone di ritorno, hanno solo caricato Antonio Conte

Redazione1908

Antonio Conte non si tira indietro. Né sul campo né in conferenza stampa. Le tante critiche arrivate alla sua Inter, critiche per una squadra che ha collezionato 11 vittorie su 11 nel girone di ritorno, non lo scalfiscono ma il tecnico nerazzurro non è sordo.

E lo si evince leggendo tra le righe di alcune risposte in conferenza stampa. Soprattutto una, partita da un giudizio sull'annata di Gattuso al Napoli.

"Il Napoli ha una rosa importante, una delle rose più importanti della Serie A, a inizio del campionato l’ho messa tra le candidate per vincere lo scudetto. Rino sta facendo bene, è un bravissimo allenatore, tutti sappiamo benissimo, io per primo che è stato un anno particolare, l’allenatore a prescindere è la persona che è più soggetta a ricevere situazioni poco piacevoli, è il ruolo più difficile da fare. L'allenatore è il più bravo solo se arrivano i risultati. Anzi, a volte non è il più bravo anche se arrivano i risultati", la bordata finale di Conte.

Un chiaro riferimento alle critiche, alcune senza dubbio assurde, piovute sulla sua testa malgrado risultati per certi versi clamorosi. Mai nessuna squadra aveva infatti vinto le prime 11 partite del girone di ritorno. Ma questo non basta per allontanare le critiche strumentali verso Conte e l'Inter.