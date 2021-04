C&F – Inter, asse Suning-USA? La novità: “Al posto di Lion Rock potrebbe entrare…”

Suning guarda agli USA per trovare un partner in grado di affiancarla nella gestione finanziaria dell'Inter

Suning guarda agli USA per trovare un partner in grado di affiancarla nella gestione finanziaria dell'Inter . Dopo il naufragio di varie ipotesi, da BC Partners a PIF, infatti, la proprietà nerazzurra è ancora alla ricerca di un socio di minoranza in grado di supportare il colosso di Nanchino in questo momento di difficoltà. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Suning starebbe guardando con sempre maggiore insistenza agli USA. Con una novità: invece che un solo socio, a entrare al posto di Lion Rock Capital, che attualmente detiene il 31,05% del club nerazzurro, potrebbe essere un insieme di fondi. Scrive Calcio e Finanza:

"Tutte le ipotesi emerse da gennaio in poi sono naufragate, da Bc Partners a PIF, tra richieste di Suning ritenute eccessive e trattative mai andate oltre un primo approccio. Ora si guarda agli Usa per trovare una soluzione: l’ipotesi allo studio, secondo ambienti interisti, riguarda la quota di minoranza in mano a LionRock, fondo di Hong Kong da sempre vicino a Suning, che potrebbe diventare così americana. Non però nelle mani di un solo socio: potrebbe un gruppo selezionato di investitori ad acquisire il 31,05% che oggi è del fondo, in modo anche da limitare l’esborso", si legge su Calcio e Finanza.