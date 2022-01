L’Inter ha ‘coperto’ Dzeko, ora Inzaghi ha bisogno di lui: i gol di Edin per la fuga

L'attaccante dell'Inter non segna da parecchio, ma ora arriva il momento delicato della stagione e servono le sue reti

Andrea Della Sala

Il gol non è un problema per l'Inter di Inzaghi. I nerazzurri sono rimasti a secco la settimana scorsa con l'Atalanta dopo 39 gare di campionato consecutive a segno e hanno subito trovato 3 reti contro l'Empoli in Coppa Italia. Nella squadra di Inzaghi tutti vanno a segno, sono infatti 20 i marcatori diversi, tanto che l'astinenza da gol di Dzeko è quasi passata inosservata.

"La vera curiosità è che in attacco, il vero bomber delle ultime 5 gare (8 gol in tutto) è stato Sanchez, con 2 prodezze, Lautaro e fermo al rigore con la Juventus, mentre, insieme a Correa, è rimasto ancora all'asciutto Dzeko. E, nel caso del bosniaco, in campionato, non è più una novità da diverse settimane ormai. Dopo i 7 centri nelle prime 9 giornate, l’ex-romanista ha colpito soltanto una volta - proprio contro la squadra giallorossa - nelle 12 successive, saltandone soltanto una, quella con il Cagliari, quando è rimasto in panchina. Una differenza di rendimento netta, che ha trovato soltanto un’altra eccezione nella doppietta, comunque fondamentale, rifilata allo Shakthar Donetsk in Champions", ricorda il Corriere dello Sport.

"Ora sono in arrivo altre sfide pesanti e Inzaghi avrà bisogno anche della sua bocca da fuoco. Nulla da dire, peraltro, sul suo rendimento in campo, che è comunque rimasto elevato. Il bomber di Sarajevo, infatti, non è soltanto un finalizzatore: al contrario, è il classico centravanti che partecipa alla manovra, con sponde, aperture e triangolazioni. Insomma, i compagni hanno comunque beneficiato della sua intelligenza calcistica, ben oltre i normali standard. Il tandem con Lautaro ha subito dimostrato di funzionare. Arriva un febbraio decisivo, tra Milan e Napoli in campionato, la Roma nei quarti di Coppa Italia e quindi l’andata degli ottavi di Champions con il Liverpool. È normale che Dzeko sia ancora più fondamentale. A cominciare proprio dal match con il Venezia: un match che, in attesa di Milan-Juve, potrebbe lanciare la fuga nerazzurra", aggiunge il quotidiano.