Inter, Correa-Lautaro può funzionare? Repubblica: “C’è questa domanda da farsi”

A Barcellona nell’autunno del 2019 nel girone Champions, con Lukaku infortunato, Lautaro ha segnato di sinistro il suo primo gol nel torneo. In casa in campionato il 3 luglio 2020 col Torino, senza Lukaku fermo per un problema agli adduttori, Lautaro ha fatto un assist per la prima rete di Young e ha insaccato la palla del 3-1. E anche il 3 novembre 2020 a Valdebebas, in un’Inter senza Lukaku, Lautaro ha fatto gol. In pratica, da prima punta Lautaro segna sempre o quasi. La domanda a questo punto è: Correa è la seconda punta giusta per lui?