Main Sponsor Inter, c’è una favorita. “Ecco le cifre. Ma Nike mette pressione perché…”

In casa Inter continuano le trattative per trovare il main sponsor per la prossima stagione: le ultime novità

"Sono Korean Air e Wizz Air le due aziende con le quali l’Inter sta trattando con maggiore intensità per individuare il nuovo main sponsor dopo la rottura con l’inadempiente Digitalbits nel corso della fase finale dell’ultima stagione". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle trattative per il main sponsor. L'Inter ha interrotto i contatti con Qatar Airways ed è corsa a due, con Korean Air al momento favorita rispetto a Wizz Air.