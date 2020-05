Inter, profilo brasiliano per l’attacco? Sky: “Riallacciati i contatti con Cunha”

Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è un nuovo nome per quanto riguarda l’attacco dell’Inter.

Si tratta di Matheus Cunha, attaccante classe 1999 di proprietà dell’Hertha Berlino che lo ha acquistato a gennaio dal Lipsia. Cunha ha segnato 4 reti in 6 partite con l’Hertha (che l’ha prelevato a gennaio dal Lipsia per 18 mln) ed è un giocatore seguito da parecchi mesi dai dirigenti nerazzurri che – riporta Sky Sport – negli ultimi giorni hanno riallacciato i contatti con l’entourage. Al momento la trattativa è in stato embrionale ma il nome di Matheus Cunha è stato cerchiato dall’Inter per l’attacco del futuro.

(Sky Sport)