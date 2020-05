Inter, profilo brasiliano per l’attacco? Sky: “Riallacciati i contatti con l’entourage”

Secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è un nuovo nome per quanto riguarda l’attacco dell’Inter: si tratta di Matheus Cunha, attaccante classe 1999 di proprietà dell’Hertha Berlino che lo ha acquistato a gennaio dal Lipsia. Cunha ha segnato 4 reti in 6 partite con l’Hertha ed è un giocatore seguito da parecchi mesi dai dirigenti nerazzurri che – riporta Sky Sport – ha riallacciato i contatti con l’entourage. Al momento la trattativa è in stato embrionale ma il nome di Matheus Cunha è stato cerchiato dall’Inter per l’attacco del futuro.

(Sky Sport)