Inter, la Curva Nord sceglie il suo leader: “Abbiamo bisogno di te”

Messaggio social della Curva Nord in vista dei prossimi impegni dell'Inter: c'è un giocatore su cui si punta forte per il finale di stagione

Gol pesanti. In certi casi pesantissimi, come quello contro il Porto a San Siro che è valso il passaggio del turno. Pochi, rispetto a quelli attesi a inizio stagione. Ma comunque pesanti, come i rigori contro Benfica e Juventus. Romelu Lukaku ha rappresentato il 90% del calciomercato estivo interista. Una scommessa totale, un all in sulla voglia del belga di riprendersi il trono di Milano.