Inter, scende la cifra da incassare: ecco come raggiungere l’obiettivo. Su Fabbian…

L'ottimo cammino dell'Inter in questa Champions League si è arricchito di un'altra pagina: la vittoria sul campo del Benfica nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Una campagna europea inimmaginabile a inizio stagione, e che può ulteriormente migliorare. Risultati che, oltre al prestigio, aiutano anche in chiave economica : i nerazzurri, infatti, saranno costretti a inventarsi un modo per ricavare un piccolo tesoretto in estate.

La soluzione, secondo La Gazzetta dello Sport, sarà ancora quella di sacrificare alcuni dei giovani attualmente in prestito. L'unico per il quale non si accetteranno offerte sarà Giovanni Fabbian: "Le condizioni di contesto sono differenti per la società rispetto a quanto accaduto nel 2022: ai tempi Steven Zhang e la dirigenza erano già consapevoli di dover rinunciare a un big per fare cassa, mentre adesso non esiste questa fretta. Con la qualificazione ai quarti di finale di Champions League il bisogno di fare cassa si era ridotto a 25-30 milioni di euro recuperabili dai vari calciatori in prestito (non Giovanni Fabbian, su cui il club punta), ma questa cifra si assottiglierebbe ulteriormente se il prossimo mercoledì il Benfica non dovesse completare un miracoloso ribaltone".