Inter, Demiral aveva detto sì a gennaio: trattativa sfumata all’ultimo, i motivi

Tra i nomi accostati all'Inter nelle battute finali della recente finestra invernale di mercato c'era quello di Merih Demiral : la dirigenza nerazzurra era alle presa con la spinosa questione Skriniar, e il difensore turco veniva considerato una delle soluzioni migliori per sostituire lo slovacco. Il club di viale della Liberazione ha fatto un tentativo concreto con l'Atalanta, non andato a buon fine nonostante la proposta stuzzicasse il centrale classe '98.

L'edizione bergamasca del Corriere della Sera svela questo retroscena: "Due settimane fa, nella notte della conclusione del mercato, il Nottingham aveva fatto un'offerta di prestito con diritto di riscatto — che sarebbe diventato obbligo a 28 milioni — che per l'Atalanta poteva anche essere congrua. Per il difensore no: perché passare dall'Italia, con una squadra che è vicina alla Champions League, per rischiare la Championship con gli inglesi, pure se in Premier League? Le condizioni non c'erano da parte del calciatore.