Inter, pochi dubbi di formazione. Acerbi recuperato, Inzaghi aspetta i sudamericani

"Ieri è stata la volta degli olandesi: De Vrij e Dumfries hanno lavorato regolarmente ad Appiano. Pochi i dubbi di formazione, al netto di condizioni fisiche da valutare. La buona notizia è il completo recupero di Acerbi, anche se per il posto di centrale De Vrij resta in vantaggio", precisa Gazzetta.

