Pedullà – Inter, ai dettagli l’operazione Sommer: ecco a quanto si può chiudere

I nerazzurri, con Onana ormai in viaggio verso il Manchester United, puntano a chiudere per il portiere svizzero

Con André Onana in viaggio verso l'Inghilterra, destinazione Manchester United, l'Inter è pronta a chiudere per un nuovo portiere. Secondo quanto afferma Alfredo Pedullà, i nerazzurri sarebbero ormai ai dettagli per Yann Sommer, portiere svizzero del Bayern Monaco: il classe '88 non è stato nemmeno convocato per l'amichevole di oggi dei bavaresi, sintomo di una cessione sempre più vicina.