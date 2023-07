FOTO – Rottach-Egen-Bayern Monaco, Sommer fuori dai convocati. Inter più vicina?

Lo svizzero si avvicina a grandi passi verso l'Inter. Non è un caso che il portiere sia rimasto fuori dai convocati nell'amichevole tra Bayern-Rottach-Egen

Rispetto alla passata stagione, l'Inter si presenterà con tre nuovi portieri. Preso Di Gennaro come terzo, adesso il primo obiettivo è Yann Sommer. L'intenzione del club nerazzurro è 'regalare' lo svizzero a Simone Inzaghi per la tournée che i nerazzurri faranno in Giappone.