BILD – Inter, sondaggio in casa Gladbach. Piace Ginter, ipotesi concreta se…

Il difensore del Borussia Moenchengladbach piace all'Inter secondo il portale tedesco e potrebbe diventare un'ipotesi in caso di una cessione

L'Inter riceverà domenica alle 15 il trofeo per aver vinto la Serie A, in casa nerazzurra si sta programmando il futuro e presto ci sarà l'incontro tra il presidente Zhang e Antonio Conte. Intanto i primi sondaggi di mercato sono già stati effettuati e tra gli obiettivi dell'Inter ci sarebbe anche Matthis Ginter del Borussia Moenchengladbach.

Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2022, ma difficilmente inizierà la prossima stagione al 'Gladbach senza aver rinnovato. Per questo in estate il club tedesco valuterà le offerte, secondo Trasnfermarky il valore del cartellino di Ginter si aggira attorno ai 35 milioni di Euro. Il portale tedesco Bild parla di sondaggi per il difensore da parte di Tottenham e Liverpool, ma anche l'Inter di Conte sta monitorando la situazione. Se per questioni di bilancio l'Inter dovesse essere costretta a cedere uno dei suoi difensori titolari per fare cassa, ecco che la candidatura di Ginter potrebbe diventare concreta.