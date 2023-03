GdS – Inter, nel discorso alla squadra di Inzaghi unità di intenti e reset

La partita di martedì, il ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto, è importantissima, banalmente. E l'Inter deve ritrovarsi dopo l'ennesima sbandata in campionato. La sconfitta contro lo Spezia ha congelato l'ambiente nerazzurro che nelle ultime ore si è confrontato per trovare ancora una volta ragioni logiche a serate così storte. In queste ore alla Pinetina la dirigenza ha incontrato Inzaghie la squadra. Il club e lo stesso allenatore si aspettano un riscatto da "un'Inter con la faccia cattiva e la testa giusta", quella che finora si è vista in Europa.