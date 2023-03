Lukaku, quanti ko. Con Conte era indistruttibile: “Gioco Inzaghi più adatto a Lautaro”

"Se nei primi due anni di Inter Lukaku aveva sofferto appena quattro infortuni di scarsa entità, per un totale di otto partite saltate e 25 giorni bloccato in infermeria, in questa stagione ha accumulato già 92 giorni di stop forzato che gli hanno impedito di scendere in campo per ben 18 volte. Ai problemi muscolari del belga si sono poi aggiunti ritardi di forma, il faticoso processo di messa a punto per una preparazione frammentata e l’amarezza per un Mondiale vissuto da attore secondario".