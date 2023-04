Inter, occhi su Doekhi. L’agente: “Vero, lo seguono. Un mix tra Terry e Carvalho”

L'Inter continua a setacciare il mercato internazionale in cerca di elementi di valore per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, meglio ancora se giovani e dai costi contenuti. Per quanto riguarda la difesa, uno dei nomi segnati sull'agenda della dirigenza nerazzurra è quello di Danilho Doekhi , possente centrale olandese dell'Union Berlino, classe '98, approdato in Germania la scorsa estate a parametro zero dal Vitesse e da subito protagonista sia in Bundesliga che in Europa League (31 presenze e 5 reti fin qui tra tutte le competizioni).

Il suo agente, Seraino Dalgliesh, ai microfoni di SempreInter.com ha confermato l'interesse del club di viale della Liberazione: "Danilho ha ancora due anni di contratto. Non posso rivelare altri dettagli sul suo contratto, ma è vero che Inter e Napoli stanno mostrando interesse per lui, proprio come altri top club in Europa, anche in Bundesliga e Premier League. Questa non è una sorpresa, perché non ci sono altri difensori centrali in Europa che abbiano segnato il suo stesso numero di gol oltre ad aver dimostrato un gran rendimento difensivo, ma al momento non ci sono trattative in corso. Danilho è concentrato sulla sua stagione con l'Union Berlin e sulla qualificazione per la prossima Champions League".