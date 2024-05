Dopo i 350mila in strada il 28 aprile per la festa scudetto, per l'Inter è previsto un altro bagno di folla

Dopo i 350mila in strada il 28 aprile per la festa scudetto, per l'Inter è previsto un altro bagno di folla. Per l'ultima partita a San Siro che si disputerà domenica contro la Lazio (ore 18), si registrano oltre 200mila richieste di biglietto. L’ennesimo bagno di folla dopo quelli registrati la notte dello scudetto, con decine di migliaia di persone in piazza Duomo dopo la vittoria nel derby malgrado freddo e pioggia, e soprattutto il 28 aprile, quando la parata in pullman e il saluto della squadra sempre in Duomo avevano portato in strada 350mila tifosi impazziti.