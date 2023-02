Inter, i dribbling sono un punto debole. I numeri sono chiari in Serie A e in CL

Quando le gare sono difficili da sbloccare servirebbe un guizzo, qualcuno che salti l'uomo ma per i nerazzurri è un problema strutturale

Eva A. Provenzano

L'Interè seconda in classifica e il distacco dal Napoli è di quelli che tolgono la speranza. Ma la squadra di Inzaghi è tra le migliori sedici squadre d'Europa, ha vinto la Supercoppa ed è ancora in corsa per la Coppa Italia. c'è un dato però che spiega le difficoltà dei nerazzurri nelle ultime stagioni: sui dribbling la squadra interista, numeri alla mano, è penultima in Serie A e in Champions League nella fase a gironi.

Come spiegato da WhoScored, solo la Cremonese ha fatto peggio dell'Inter in campionato: 4,5 dribbling contro i 4,6 a gara dei nerazzurri. Una questione con cui la formazione nerazzurra deve fare i conti già da un po'. Perché anche quando in panchina c'era Conte non aveva fatto meglio. Gli uomini di Inzaghi creano comunque tanto, come si è visto con la Samp, ma c'è difficoltà nel saltare l'uomo. "Un problema strutturale", spiega La Gazzetta dello Sport. Perché non ci sono gli uomini capaci di farlo. A volte lo fa Barella, a volte Lautaro e sono loro due i migliori della rosa nel dribbling.

La difficoltà nel saltare l'uomo è un punto debole della squadra e si nota soprattutto in quelle gare, come quelle con la Samp, nelle quali non si riesce a sbloccare la gara. Si tratta più di un gioco fluido, di squadra, che non di iniziative personali. E in Europa il dato non cambia: "In CL solo il Viktoria Plzen (4 dribbling a partita) fa peggio dell’Inter (4,8)". L'Inter ha comunque superato la fase a gironi, ma nelle gare chiuse il problema si ripresenta.