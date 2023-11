Sky – Dumfries stanco, ma dovrebbe andare in Austria: “Inzaghi ha detto a un collaboratore…”

Matteo Barzaghi in onda a Sky Sport fa chiarezza sulle condizioni di Denzel Dumfries , che non ha svolto l’intera seduta mattutina in gruppo come appurato da FCIN1908.it . Ecco le novità da Appiano Gentile verso Salisburgo-Inter di domani.

“Dumfries dopo il riscaldamento non ha continuato a lavorare con la squadra, è rimasto in panchina. Inzaghi parlando con un collaboratore gli ha detto di farlo sedere in panchina a guardare l’allenamento, con schemi e prove. È stanco, ha giocato molto e va gestito, non si può rischiare. Ma l'esterno dovrebbe comunque partire per l’Austria, anche se non ha partecipato all’allenamento. Dumfries è stanco, va gestito, non ha svolto l’intera seduta, ma dovrebbe partire coi compagni”, le parole del giornalista.