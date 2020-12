Inter con l’elmetto per 45 giorni. La priorità è sistemare il rapporto con San Siro

Inter-Napoli di stasera darà molte risposte sulle ambizioni della squadra di Conte. Una gara da non sottovalutare per buttarsi alle spalle l’amarezza accumulata per l’eliminazione dalle coppe. La Gazzetta dello Sport spiega: “I nerazzurri arrivano da quattro vittorie consecutive in campionato, il giardino preferito, oltre che quello dei sogni scudetto. Solo altre due volte ci era riuscito Conte, la scorsa stagione: all’inizio del torneo e poi tra novembre e dicembre. Ora la quinta è un’occasione: vorrebbe dire tenere il motore con i giri a mille e archiviare definitivamente la delusione Champions”.

Il cammino dei nerazzurri deve proseguire nel segno della continuità per lanciare un chiaro segnale alle avversarie per lo scudetto: “L’Inter ha voglia di indossare l’elmetto per 45 giorni: l’obiettivo è restare lassù a inizio febbraio, quando poi scatterà l’antipatico «vantaggio» di giocare una sola volta a settimana. Nell’attesa, c’è da sistemare il rapporto con San Siro, dove l’Inter in campionato subisce due reti a partita e in generale porta a casa meno punti che in trasferta (2,25 contro 1,7). Il Napoli, allora, è anche l’occasione per segnare un’inversione di tendenza. E per costringere gli altri a un…obbligo: fare i conti con l’Inter, per lo scudetto”.