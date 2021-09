Inter, Inzaghi piazza la mossa a sorpresa? “C’è chi ad Appiano è pronto a stupire”

L'Inter vola, l'attacco offre tantissime garanzie e Simone Inzaghi può essere felice: ma c'è anche chi scalpita ad Appiano

L'Inter vola, l'attacco offre tantissime garanzie e Simone Inzaghi, dopo due giornate di campionato vinte nel migliore dei modi, può essere soddisfatto del suo inizio nerazzurro. Ma gli impegni sono tanti, le sfide sempre insidiose e, dunque, servirà l'appoggio di tutta la rosa per far fronte alle tre competizioni che attendono la truppa interista. In quest'ottica, scrive la Gazzetta dello Sport, bisogna tenere in seria considerazione anche la candidatura di Martin Satriano, che ad Appiano Gentile scalpita per avere la sua occasione: