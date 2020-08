Inter, il professor Eriksen dodicesimo titolare: con un compagno si sente più sicuro

Eriksen è secondo per presenza in campo internazionale nella rosa nerazzurra. Dietro solo a Diego Godin : “Lunedì quando è entrato, lo ha fatto bene: gli manca qualcosa in fase di interdizione e di intensità, ma quanto a classe è… un professore. In una squadra con D’Ambrosio esterno destro (dunque con un elemento più “bloccato” rispetto a Moses e Candreva), sente di avere le spalle coperte e può fare la differenza buttarsi dentro come piace a lui. Per capirlo riguardatevi i passaggi che ha fatto lunedì a Moses e Sanchez. Nell’Inter un altro con la sua visione e i suoi tempi di gioco non c’è”.