Inter, Eriksen ormai non teme rivali. E ora la filastrocca è completa

La rivoluzione di Christian Eriksen è ormai completa: da ultima ruota del carro, messo ufficialmente sul mercato, a titolare fisso

Eriksen, a gennaio, era con un piede e mezzo, forse due, fuori da Appiano Gentile. Testa bassa, svilito e depresso da quel ruolo di ultima ruota del carro da cui non sembrava in grado di emergere. "Non funzionale". Un'etichetta pesante, pesantissima se pronunciata ufficialmente.

E la cessione ormai prossima. Ma nessun club si è fatto avanti concretamente per soddisfare l'Inter. Eppure le richieste erano tutt'altro che esose. Pagate lo stipendio, il prestito oneroso e avrete un giocatore che ha dominato le statistiche in Premier League. Niente, la crisi Covid ha prosciugato i conti di tutta Europa, nessun club ha avuto il coraggio di puntare su Chris.

Poi è arrivato il gol al Milan, le buone prestazioni in un ruolo non suo. E alla fine la svolta, il clic mentale. Nessun cambio di ruolo, Eriksen può emergere come mezzala anche in una squadra di Conte. Da quel momento, il danese non ha temuto rivali. Tolto il posto a Vidal, relegato in panchina Gagliardini, mai temute le rimonte degli acciaccati Sensi e Vecino.