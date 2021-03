Inter, ecco cosa ha davvero permesso ad Eriksen di tornare al centro del progetto

Il danese ora è davvero al centro del progetto nerazzurro: "E' stata una fortuna che nessuno si sia fatto concretamente avanti per prenderlo"

Anzi, da un certo punto di vista, è stata una fortuna che nessuno si sia fatto concretamente avanti per prenderlo, offrendo quanto l’Inter richiedeva. Già perché, nella sua nuova versione, il danese è esattamente il centrocampista di cui l’Inter aveva bisogno per compiere un ulteriore passo avanti. L’impianto di Conte, infatti, aveva necessità di una maggiore qualità e, soprattutto, di imprevedibilità: evidentemente, doti che non mancano ad Eriksen. Il resto lo hanno fatto una maggiore disponibilità reciproca, di Conte e del danese, l’apprendimento dell’italiano e il fatto di sentirsi maggiormente coinvolto in tutto l’ambiente interista".