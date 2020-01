INTER, ERIKSEN E’ TUO! DOMATTINA LE VISITE MEDICHE, ECCO LE CIFRE

Christian Eriksen sta per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. La delusione per il pareggio contro il Cagliari sarà attenuata, almeno parzialmente, dal grandissimo colpo in arrivo a Milano.

Domattina, conferma Sky Sport, Eriksen sarà a Milano per le visite mediche. Nel pomeriggio la firma sul contratto di 4 anni e mezzo.

Le cifre finali

I nerazzurri verseranno nelle casse degli Spurs 20 milioni di euro, senza bonus, più la percentuale di solidarietà (ovvero il 5% in più). Il club inglese otterrà anche l’incasso di una partita amichevole da organizzare proprio con l’Inter.

(Sky Sport)