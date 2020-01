Inter vicina al colpo in uscita: Marotta pronto a incassare oltre 60 mln! Ecco l’ultima novità

Il grande colpo, il colpaccio sarà sicuramente in entrata. E il nome è noto a tutti. Mancano poche ore, giorni al massimo, e Christian Eriksen sarà un giocatore dell’Inter. Ma non c’è solo il mercato in entrata a rubare la scena in casa nerazzurra.

Anche in uscita, la società interista sta cercando di racimolare soldi importanti. Se dovessero andare in porto le cessioni previste, infatti, in cassa entreranno più di 60 milioni di euro. La prima cessione, in ordine di tempo, dovrebbe essere quella di Matteo Politano.

L’attaccante farà le visite mediche lunedì con il Napoli, che lo pagherà 21,5 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto più 2 di bonus. A stretto giro di posta, si completerà anche il passaggio di Gabigol al Flamengo: altri 20 milioni di euro più percentuale sulla rivendita per l’Inter.

Ma il terzo nome è quello meno atteso: anche Matias Vecino è pronto a fare i bagagli. Secondo Alfredo Pedullà, è previsto un altro, ulteriore contatto tra Inter ed Everton per cercare di chiudere l’operazione. I nerazzurri vogliono 20 milioni di euro ma sono pronti ad un piccolo sconto per cedere l’uruguaiano a titolo definitivo. Niente prestito, si tratta l’addio.

In totale, previsti introiti per più di 60 milioni di euro. Considerando i giocatori ancora in prestito (Icardi, Perisic, Nainggolan, Dalbert), tra gennaio e giugno l’Inter spera di mettere in piedi un tesoretto di oltre 200 milioni per dare l’assalto a nuovi big alla Eriksen la prossima estate. Se il buongiorno si vede dal mattino…