Sky – Inter, venerdì mattina esami per Lautaro. Attesi in gruppo de Vrij e Sanchez

Sky Sport aggiorna sulle condizioni di Lautaro Martinez , fermatosi ieri in Coppa Italia contro il Bologna. Ecco le novità da Appiano Gentile riportate da Matteo Barzaghi verso Inter-Lecce: “Condizioni Lautaro? Possiamo dire che oggi, come tutti i giorni dopo una partita, classico defaticante per chi ha giocato ieri, anche per lui.

Domani sosterrà gli esami per capire se c'è qualcosa o no. Si capirà se è in dubbio per il Lecce sabato. In questo momento è da tenere in standby aspettando gli esami. Domani de Vrij e Sanchez - oggi a parte a buon ritmo - dovrebbero invece tornare in gruppo”. Ansia dunque in casa Inter per capire l'entità del problema muscolare accusato da Lautaro all'inguine.