Inter, reazione immediata o esclusioni eccellenti: Acerbi già pronto per l’esordio

"Sul tema del carisma, il corteggiatissimo Milan Skriniar era sempre stato una garanzia: capitano senza fascia, prima di marcatore feroce. L’ultimo mese e mezzo, vissuto con la testa un po’ a Parigi e un po’ a Milano, però non ha aiutato Milan: il suo rinnovo rischia di diventare argomento bollente dell’autunno, ma a lui il compito di isolarsi e tornare alle sue altezze. E magari trascinare i compagni in disarmo: De Vrij, che ha l’incubo Giroud riapparso a rovinargli le notti, e Bastoni, che ha iniziato con il freno l’anno in cui avrebbe dovuto accelerare. Inzaghi lo aveva trasformato nel primo “volante” offensivo e adesso, oltre a non traghettare più la palla davanti, è improvvisamente distratto dietro, come nella sgasata di Leao sul 3-1.