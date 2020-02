Udinese-Inter, la probabile: grosse novità per Conte, c’è Esposito. Sorprese anche in mezzo

Potrebbe essere il giovane Sebastiano Esposito la spalla di Romelu Lukaku contro l’Udinese. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’attaccante è in netto vantaggio su Alexis Sanchez. Sulle fasce potrebbero esserci i due nuovi acquisti con Moses a destra in vantaggio su Candreva, mentre Young dovrebbe agire sulla fascia sinistra. A completare il centrocampo Barella, Vecino ed Eriksen. In difesa dovrebbe riposare Diego Godin con Skriniar, De Vrij e Bastoni a completare il terzetto di difesa. Tra i convocati rientra D’Ambrosio. Sensi e Gagliardini non sono partiti con la squadra.

(Sky Sport)