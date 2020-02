Inter, fiducia ad Esposito: parte la trattativa per il rinnovo di contratto. Ecco il piano

Tra i temi futuri in casa Inter c’è anche quello relativo al rinnovo di contratto di Sebastiano Esposito. Il giovane talento classe 2001 non potrà firmare il prolungamento prima del 2 luglio, giorno nel quale Sebastiano compirà 18 anni.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter sta già trattando ora il rinnovo con l’entourage del giocatore, guidato da Augusto Carpeggiani: la volontà della dirigenza nerazzurra è quella di blindare il giocatore fino al 2025. “Qualche approccio c’è già stato nelle scorse settimane e la volontà delle parti è quella di andare avanti insieme. Perché la dirigenza ha fiducia in Esposito (e glielo ha confermato non prendendo un’altra punta in questa finestra di mercato) e perché il bomber campano vuole continuare a crescere con la maglia nerazzurra addosso. In Europa League è facile pensare che avrà parecchio spazio per consentire a Martinez e Lukaku di rifiatare, ma adesso può avere qualche chances anche in Serie A”, chiosa il CorSport.