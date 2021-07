Inter, c’è la fila per Lautaro: dal Toro due richieste per firmare il rinnovo

L'aggiornamento proposto dalla Gazzetta dello Sport sul futuro dell'attaccante argentino

"Lautaro a Milano sta bene, lo ha sempre detto e – a parte qualche sfogo post sostituzioni – non ha mai mostrato pubblicamente insofferenza. Però è innegabile che le sirene spagnole del passato – vedi Barcellona un anno fa – non lo hanno lasciato indifferente", spiega la Gazzetta dello Sport di oggi nel focus dedicato all'attaccante argentino che si allena in vacanza in patria nell'attesa di tornare in Italia.

Il tanto chiacchierato rinnovo non è ancora arrivato. L'argentino ha cambiato agente (lo stesso di Hakimi), costringendo così il club nerazzurro a ripartire da zero nei dialoghi. Prosegue la rosea: "Si aspetta dall’Inter una sorta di premio alla sua crescita e un riconoscimento al suo nuovo status di grande attaccante. Vuole un contratto da top player e «un progetto chiaro» come ha detto di recente il suo agente. In Europa c’è la fila per Lautaro. L’Inter si era mossa per tempo in inverno, arrivando anche a trovare un’intesa sull’adeguamento di contratto per un nuovo accordo quinquennale, ma il cambio di agente del Toro ha rallentato le operazioni e in questo momento la trattativa vive una fase di stallo. L’Inter non ha fretta - l’accordo attuale scade nel 2023 - ma è chiaro che sistemare la questione Lautaro diventerà una necessità col passare del tempo. Inzaghi intanto aspetta il Toro, che rientrerà ad agosto insieme agli italiani campioni d’Europa. E con la LuLa piena, anche il progetto di Simone cambierà faccia".