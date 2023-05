Inter, finalmente Dzeko: alle giuste condizioni sarà rinnovo. E contro il Milan…

L'ultima volta che Edin Dzeko aveva bucato la porta avversaria era il 18 gennaio, nella sfida di Supercoppa contro il Milan; in campionato, invece, bisognava addirittura risalire al 4 gennaio. Un digiuno lungo più di 3 mesi, finalmente interrotto ieri sera con la doppietta rifilata al Verona , con la speranza che possa rappresentare il punto di svolta di questa stagione, da concludere nel migliore dei modi. In Italia come in Europa. Se lo augura Dzeko, ma se lo augurano anche Inzaghi e tutta l'Inter.

Rinnovo sì, ma alle giuste condizioni

Un finale di stagione da protagonista che, come scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe valergli anche il rinnovo di contratto. A patto che le condizioni generali siano in linea con i parametri richiesti dalla dirigenza nerazzurra: "Non biennale come aveva chiesto, ma annuale e a cifre ritoccate al ribasso rispetto ai 6 milioni di euro netti che attualmente guadagna. Se otterrà il giusto "sconto" sull'ingaggio, l'Inter non rinuncerà a Dzeko, del quale apprezza l'intelligenza tattica, l'integrità fisica e il sacrificio per la squadra che è abile a far rifiatare arretrando fino a metà campo per giocare palloni. Se Lukaku tornerà al Chelsea e se Correa sarà dato in prestito all'estero, Edin servirà per la prossima stagione. Ripartire da lui e da Lautaro (che il club non vuole perdere e cercherà di "proteggere" anche in caso di grande offerta dall'Inghilterra) sarebbe una buona base".