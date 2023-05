Dzeko: “Serata perfetta. Alternanza in attacco? Ci sono tante partite. In allenamento…”

Al termine di Verona-Inter, Edin Dzeko , uno dei protagonisti della gara, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'attaccante. "Serata perfetta perché ci siamo divertiti ed è importante nel calcio. Abbiamo fatto una grande partita, solitamente per noi non è facile qua a Verona".

"La squadra ha fatto una grandissima partita, ma già si vedeva dall'ultimo allenamento che abbiamo fatto molto bene e ci siamo detti che se avessimo fatto così sarebbe stato più facile per noi. Alternanza in attacco? Ci sono tante partite, ogni tanto eravamo stanchi e non abbiamo fatto il nostro, am ci sono questi momenti nel calcio. Adesos è un buon momento per tutta la squadra. Se continuiamo così siamo sulla strada giusta.".