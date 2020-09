Inter-Fiorentina, formazione a sorpresa di Conte? “Si va verso esclusioni clamorose”

Ora che finalmente, in casa Inter, regna un po’ di abbondanza, soprattutto a centrocampo, Antonio Conte avrà l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda l’undici da schierare contro la Fiorentina per l’esordio in campionato.

Il tecnico nerazzurro sembra orientato a dare fiducia a Christian Eriksen ma potrebbero essere tante le esclusioni dettate da motivi di mercato. Alcune, potenzialmente clamorose.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, resteranno fuori “Skriniar, Brozovic, Nainggolan e Ranocchia, tutti sul mercato”. E se per Ranocchia e Nainggolan l’esclusione dall’undici titolare era da mettere in conto, sarebbero più clamorose quelle di Skriniar e Brozovic.

“Premesso che in attacco giocheranno Lukaku e Martinez, in mediana ci sarà l’esordio in nerazzurro in una gara ufficiale di Hakimi, mentre sull’altra corsia spazio per un Perisic sempre più coinvolto e motivato nel ricoprire il nuovo ruolo di esterno a tutta fascia. La cerniera centrale sarà composta da Barella e Gagliardini con Eriksen un passo più avanti”

In difesa, con De Vrij squalificato, spazio a D’Ambrosio e Kolarov con Bastoni centrale.