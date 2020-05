Inter, punto mercato: no a Cancelo, Brozovic rinnova. Icardi out. Florenzi-Nainggolan e Mertens…

L’Inter, tra acquisti e cessioni, sarà sicuramente una delle grandi protagoniste del prossimo mercato. I nerazzurri hanno tante situazioni in sospeso e la rosa a disposizione di Antonio Conte subirà un restyling profondo.

In primis, spiega Fabrizio Romano su Calciomercato.com, l’Inter vuole capire “cosa fare con Lautaro, se cederlo o trattenerlo. Dovesse restare, arriveranno due alternative ai titolari e Mertens rimane un obiettivo se non rinnovasse”.

Scambio Florenzi-Nainggolan

“Con gli scambi si possono delineare scenari per qualsiasi fantasia… ma parlando di realtà e di trattative, oggi su questo fronte non c’è niente”.

Il futuro di Mertens

“Questo purtroppo lo sa soltanto lui. Appena lo farà, informerà comunque il Napoli per correttezza. L’Inter è in prima fila, il Chelsea insiste anche con Lampard personalmente”.

Cancelo, Chiesa e Brozovic

“Non c’è il nome di Cancelo in lista per l’Inter, almeno al momento. L’Inter sta trattando il rinnovo di Brozovic, senza fretta. Si potrà fare nei prossimi mesi. Offerta da 30-40 mln più Nainggolan per Chiesa? Non risulta questa proposta ad oggi”.

Il ritorno di Icardi

“Al momento l’Inter sta programmando tutt’altro attacco, senza Icardi coinvolto. La speranza dell’Inter è che il PSG lo riscatti”.

(Calciomercato.com)