Mercato Inter, Commisso: “Potremmo perdere Chiesa. Al momento non si sa se…”

A Violanation.com Rocco Commisso ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato anche di Federico Chiesa, tra i giocatori accostati all’Inter per il futuro. «Potremmo perdere un giocatore come Chiesa, ancora non si sa se vorrà andarsene, ma in questo caso vogliamo che porti il giusto guadagno. Potrebbero arrivarne altri, bisogna aspettare. La Fiorentina è un punto di arrivo, non di partenza per andare in squadre più forti. Avere una bandiera, un giocatore come è stato Antognoni, mi renderebbe l’uomo più felice del mondo», ha sottolineato

(Fonte: violanation.com)