Sky / Inter, recuperati Frattesi e De Vrij: un dubbio per Inzaghi. Per Buchanan…

Giornata di vigilia per l'Inter di Simone Inzaghi. In attesa delle dichiarazioni del tecnico nerazzurro, che parlerà ai canali ufficiali del club, Sky Sport fornisce gli ultimi aggiornamenti verso la sfida contro il Genoa, in programma domani a Marassi:

"Allenamento nel pomeriggio. Frattesi è sfebbrato e partirà per Genova. È recuperato. De Vrij si è allenato al coperto ieri e oggi si lavorerà con la squadra. Non saranno titolari ma saranno a disposizione. Un solo dubbio in difesa con Pavard che può tornare titolare al posto di Bisseck. Formazione fatta anche per gli infortuni".