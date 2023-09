Inter, scatta l’ora di Frattesi: mezza Europa pazza, ecco il piano di Inzaghi

Protagonista in Nazionale, ha totalizzare finora appena 60' e mai da titolare: il tecnico è pronto a lanciarlo

La doppietta decisiva in Nazionale contro l’Ucraina ha acceso definitivamente i riflettori su Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter ha totalizzato finora 60 minuti nelle gare ufficiali con la squadra di Inzaghi, mentre con l’Italia è apparso come il vero leader della squadra azzurra.

Due gol, ma non solo, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: “Difende alla morte, assalta l’area da garibaldino e poi prende pure lo scudo per proteggere il suo capitano”.