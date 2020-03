In Spagna – Inter gela il Barcellona: “Lautaro? 111 mln cash, punto!”. Nuovo tentativo con…

La doccia gelata, per il Barcellona, arriva da…Barcellona. Anche i quotidiani catalani, da sempre convinti del trasferimento di Lautaro Martinez in Spagna, ora devono fare i conti con la posizione irremovibile dell’Inter.

“Il club blaugrana considera alta la clausola da 111 milioni di euro ma la mancanza di grandi goleador in giro per l’Europa fa sì che il prezzo non sia destinato a scendere. L’Inter, per il momento, non ha aperto ad alcun nome come possibile contropartita. Vuole solo i soldi della clausola”, sentenzia il quotidiano Sport, quotidiano di Barcellona.

Secondo Sport, il Barcellona resta convinto che alla fine l’Inter accetterà di inserire almeno una contropartita nell’affare Lautaro. E questa contropartita, ipotizza Sport, sarebbe o sarà Arturo Vidal, già ad un passo dall’Inter nel mese di gennaio.

“C’è ancora tempo, il Barcellona spera che prendano posizione anche Lautaro e il suo entourage, così da costringere l’Inter a sedersi al tavolo nel mese di giugno”, chiosa il quotidiano.