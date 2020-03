In Spagna – Lautaro lascia l’Inter al 100% ma è asta. Scatta immediata la mossa Barcellona

“L’obiettivo principale, ormai è chiaro a tutti, è acquistare un centravanti di grande livello che possa contendersi il posto da titolare con Luis Suarez. E il prescelto è Lautaro Martinez“. Apre così il quotidiano “Sport” il suo pezzo sulla volontà, ferrea, del Barcellona di chiudere l’acquisto del centravanti dell’Inter.

“Ci sono già stati movimenti decisivi per il suo acquisto i prossimi 15 giorni possono essere giorni chiave per la decisione finale del giocatore”, sottolinea il quotidianno catalano, che avverte i blaugrana sulla possibile asta per il 10 dell’Inter, che vanta nel contratto una clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Clausola valida solo per l’estero e per un periodo di 15 giorni, dal primo al 15 luglio.

“Ci sono pochi grandi centravanti in giro e su Lautaro c’è l’interesse di tantissimi club. Andrà via dall’Inter al 100% e il Barcellona sta mantenendo frequenti contatti con il suo entourage. L’idea del club è di consegnare la rosa pronta per fine giugno, anche se trattative come quella di Lautaro possono dilungarsi dal momento che sono particolarmente complicate”, chiosa Sport.