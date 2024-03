Archiviata la travolgente vittoria contro l'Atalanta, l'Inter è attesa da una sfida tutt'altro che semplice. A San Siro arriva il Genoa, una delle poche squadre che in questa stagione è riuscita a fermare i nerazzurri (1-1 a Marassi). Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Bastoni, al suo posto ci sarà Carlos Augusto.

Pavard e De Vrij completano il terzetto difensivo davanti a Sommer. Sulle fasce a sinistra Dimarco, mentre a destra dovrebbe tornare dal 1' Dumfries, apparso in ottima forma nello spezzone giocato contro l'Atalanta. Barella, Asllani e Mkhitaryan a centrocampo, mentre in attacco Sanchez è in vantaggio su Arnautovic per affiancare Lautaro. Tornano in panchina Acerbi e Thuram, ci sarà anche Frattesi.