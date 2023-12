Inter, Genova resta tabù, con nota lieta. Ecco a chi manca Lautaro più di tutti

E in conclusione parliamo proprio del francese: nelle ultime uscite è stato sicuramente uno dei nerazzurri più in difficoltà: l'ex Gladbach, orfano dell'infortunato Lautaro Martinez, è apparso molto meno ispirato rispetto alle prime uscite stagionali. Ed è proprio lui l'uomo a cui manca di più il capitano nerazzurro: con il Toro al suo fianco, Tikus è un giocatore fantastico, può svariare a suo piacimento e dare sfogo a tutta la sua creatività ed esplosività. Con Arnautovic, che, come detto, apparso nettamente in crescita tra Lecce e Genoa, i suoi compiti sono diversi e non sembrano farlo rendere al meglio: Inzaghi dovrà quindi lavorare anche su quest'aspetto, augurandosi ancora di più che i problemi fisici per Lautaro siano finiti qui.