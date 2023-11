L’Inter si muove per Gimenez: contatto con il Feyenoord, fissato il prezzo

Forte di un contratto fino a giugno 2027, ora il club di Rotterdam valuta il suo cartellino in 50 milioni di euro.

Una cifra fuori portata per l’Inter, almeno al momento, con il club nerazzurro che per ora continua ad osservare la situazione e a monitorare la situazione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.